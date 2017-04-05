Детский тренер, подозреваемый в педофилии, задержан в Санкт-Петербурге

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

ДЮСШ

В Санкт-Петербурге тренер детской футбольной команды подозревается в совращении учеников. Его имя пока не раскрывается.

Отец одного из юных футболистов обратился в полицию с заявлением о преступлении, которое произошло 30 марта на турбазе в Беларуси. По его словам, 47-летний тренер именно там совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников, младшему из которых 11 лет, старшим по 12.

В настоящее время мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного четвертой частью статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Фото: Global Look Press

Источник: «Фонтанка»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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