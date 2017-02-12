Денис Маслов: «Руководство «Луча» не выходит на связь»

«Амкар» не может приобрести полузащитника «Луча-Энергии» Алексея Грицаенко, так как руководство владивостокского клуба не выходит на связь. Об этом заявил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

«Игрок был у нас на просмотре, мы им довольны, сам Алексей хочет перейти. Но сложилась странная ситуация – мы не можем найти руководство владивостокского клуба. Две недели назад направили в «Луч» официальное письмо, в котором выразили готовность заплатить за трансфер. С тех пор ответа нет, руководство клуба на связь не выходит.

Знаем, что команда находится в Турции. Алексея оставили здесь. Зная о некоторых финансовых проблемах владивостокского клуба, мы были готовы заплатить деньги сразу, одним платежом. Но не можем», — заявил Маслов.

21-летний защитник забил в текущем сезоне 3 гола в 24 матчах. «Луч» занимает 9-е место в ФНЛ. «Амкар» находится на 6 месте в РФПЛ 27-ю очками в активе.

Полная таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17

Фото: официальный сайт «Луча-Энергии»

Источник: Спорт-Экспресс