Денис Глушаков рассчитывает «похоронить» Новую Зеландию и Португалию

В первых двух матчах на Кубке конфедераций сборная России сыграет против Новой Зеландии и Португалии. Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал, каких результатов он ждет.

«Надеюсь, что «похороны» будут в обоих матчах. Можно в каждом матче выиграть со счётом 1:0, и это будет нормально. Привычно для меня. Сборная постоянно в разных составах, игроки периодически получают травмы. Когда сформируем костяк, тогда и будем говорить о стиле игры. Для меня лично вызов в сборную – это счастье и честь.

На Кубке конфедераций все сборные топовые. Любой соперник будет тяжёлым, но мы готовы ко всему. Команда соберётся 25 мая и будет месяц готовиться. Все сейчас готовы по-разному – кто-то чемпион, кто-то нет. У всех разное настроение. Мне вот сейчас повеселее», — сказал Глушаков.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»