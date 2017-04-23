Денис Глушаков не сыграет в игре с ЦСКА

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков получил дисквалификацию. Полузащитник точно не сыграет в московском дерби с ЦСКА.

Глушаков был удален в матче с «Ростовом» за удар соперника ногой в верхнюю часть голени. За данное нарушение игроки обычно получают 3-матчевую дисквалификацию, но КДК РФС планирует отстранить его всего на две игры. В таком случае, 30-летний футболист пропустит встречи с  «Уралом» и ЦСКА.

Вчера команда Массимо Карреры потерпела разгромное поражение от ростовчан (0:3), но продолжила лидировать в турнирной таблице РФПЛ. Отрыв от ближайших преследователей из ЦСКА составляет 7 очков.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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