Денис Глушаков не сыграет в игре с ЦСКА

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков получил дисквалификацию. Полузащитник точно не сыграет в московском дерби с ЦСКА.

Глушаков был удален в матче с «Ростовом» за удар соперника ногой в верхнюю часть голени. За данное нарушение игроки обычно получают 3-матчевую дисквалификацию, но КДК РФС планирует отстранить его всего на две игры. В таком случае, 30-летний футболист пропустит встречи с «Уралом» и ЦСКА.

Вчера команда Массимо Карреры потерпела разгромное поражение от ростовчан (0:3), но продолжила лидировать в турнирной таблице РФПЛ. Отрыв от ближайших преследователей из ЦСКА составляет 7 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс