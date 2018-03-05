Денис Глушаков: «Локомотив» – просто боевая, добротная команда, не больше»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Денис Глушаков

Капитан «Спартака» Денис Глушков после матча с «Локомотивом» (0:0) оценил игру соперника. Также хавбек опроверг информацию о конфликте с главным тренером команды Массимо Каррерой.

«Локомотив» – это просто боевая, добротная команда, не больше. Ничего сверхъестественного. Как раз этой добротностью и фартом он похож на прошлогодний «Спартак». Нам иногда действительно везло, мы давили и забивали в концовках, вытаскивали сложные матчи.

«Локомотив» же тоже ничего почти не создал – так, только стандарты. У нас же были настоящие моменты. Самедов бил в пустые, Адриано с 11 метров, Мельгарехо один на один выходил. Значит, играли не хуже, но не использовали шансы. Наверное, что-то сделали не так, раз фарт отвернулся. Но пока я не понимаю, что именно.

А бред насчет конфликта даже комментировать не хочу», — сказал Глушаков.

В этом сезоне полузащитник сыграл в 18 матчах, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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