Дели Алли продлил контракт с «Тоттенхэм Хотспур»

Полузащитник «шпор» продолжит выступать в Лондоне. Новый контракт рассчитан до 2024 года.

«Тоттенхэм Хотспур» подписал новый контракт с полузащитником Деле Алли. Как сообщает пресс-служба клуба из Северного Лондона, новое соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до 2024 года.

Алли перешел в «Тоттенхэм» в 2015 году из «Милтон-Кинс Донс» за 6,63 млн евро и на данный момент провел за клуб 153 матча во всех турнирах, в которых забил 48 голов. Срок предыдущего контракта хавбека со «шпорами» истекал летом 2022 года.

Минувшим летом Алли в составе сборной Англии занял четвертое место на чемпионате мира, который прошёл в России. Футболист отыграл пять матчей и отметился одним голом. Всего на его счету 31 матч за сборную Англии и 3 забитых мяча.

«Тоттенхэм» после 10 туров занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: оф. сайт «Тоттенхэм Хотспур»