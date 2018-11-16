Джермейну Дефо вручили орден Британской империи. Он посвятил награду 6-летнему болельщику «Сандерленда», умершему от рака

Автор: Евгений Морозов 0

Дефо

Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо награжден орденом Британской империи за деятельность благотворительного фонда футболиста. Организация помогает больным и бездомным детям Великобритании.

Дефо посвятил свою награду умершему от рака 6-летнему болельщику «Сандерленда» Брэдли Лоуэри.

«Я бы хотел посвятить этот удивительный день, эту награду моему маленькому другу Брэдли. Все знают, что у меня были особенные отношения с ним.

Никогда не ждешь такой награды, а эта история до сих пор причиняет мне боль. У меня остались хорошие воспоминания о Брэдли. Получая эту награду, я чувствую себя немного лучше», – сказал Дефо.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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