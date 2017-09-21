Дебют Бенедикта Хеведеса за «Ювентус» вновь откладывается

Защитник «Ювентуса» Бенедикт Хеведес на сегодняшней тренировке получил мышечную травму. 29-летний немец сообщил о дискомфорте в области сгибательных мышц левого бедра.

В ближайшие дни врачи клуба проведут тщательный медосмотр и установят степень тяжести травмы. Ранее «Ювентус» арендовал Хеведеса на сезон-2017/18 за 3,5 миллиона евро с выкупом за 13 миллионов.

Хеведес еще не дебютировал за туринцев. До этого у него уже было одно повреждение.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ювентуса»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»