Давид Де Хеа не просил «МЮ» отпустить его в «Реал»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Давид де Хеа

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не обращался к руководству английского клуба с просьбой отпустить его в «Реал». Ранее появилась информация о том, что испанец рассказал о своем желании покинуть «МЮ».

Накануне испанское издание распространило информацию о том, что Де Хеа уже согласовал личный контракт с мадридским клубом и сообщил руководству «МЮ» о своем желании перейти в «Реал».

«МЮ» не намерен расставаться с Де Хеа, но если трансфер все же состоится, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не будет против, если «Реал» включит в сделку форварда Альваро Морату.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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