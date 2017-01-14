Дарио Срна: «Я остаюсь в «Шахтере»

Защитник «Шахтера» Дарио Срна останется в украинской команде. Об этом заявил сам футболист.

«Я и раньше говорил, что мое сердце в «Шахтере», поэтому я остаюсь. Доволен этим решением, слушал свое сердце, и оно подсказало, что я должен остаться в Шахтере и выиграть с этой командой чемпионат.

Принял правильное решение. Информацию о «Барселоне» не буду комментировать, ведь это непрофессионально. Самое важное, что я определился и хочу остаться в «Шахтере», — сказал Срна.

Ранее «Барселона» хотела заполучить Срну как свободного агента, «Шахтер» был готов разорвать контракт с хорватом. Сообщалось, что каталонский клуб предлагал защитнику намного худшие финансовые условия, нежели у него были в «Шахтере».



Фото: Global Look Press

Источник: Евро-Футбол.Ру