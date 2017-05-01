Дарио Срна: «Буду больше счастлив выиграть чемпионство с «Шахтером», чем Лигу чемпионов с «Барселоной»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна продлил контракт с донецким клубом. Хорват прокомментировал новое соглашение с «горняками».

«Во-первых, я очень рад. А переговоров как таковых не было. Мое желание – завершить карьеру в «Шахтере». И когда президент сказал, что предлагает мне новый контракт, я ответил только: «Спасибо!». Я был согласен на любые условия. Вы наверняка знаете об истории с «Барселоной», но, как уже сказал, мое сердце здесь. В «Шахтере» я счастлив. После 14 лет пребывания уже не считаешь себя частью клуба – ты становишься членом семьи. И в такой сложный момент тяжело все взять и бросить. Я сказал президенту, что буду больше счастлив выиграть чемпионство с «Шахтером», чем Лигу чемпионов с «Барселоной». Он мне ответил: «Тогда все понятно». Мало людей на его месте поступили бы, как он. И я просто не смог бы простить себе, если бы ушел. Но это уже забытая история.

Я эмоциональный человек и привык всегда от жизни брать максимум. Я прошел войну, знаю, что это такое. И в такой тяжелый момент нужно играть не за себя, а за болельщиков «Шахтера». Их много, и они везде: в Киеве, в Харькове, в Запорожье, за границей. И все они переживают и любят команду, как раньше. Поэтому нынешний трофей очень важен. Если не брать во внимание мой возраст, то я хорошо себя чувствую. Но я настолько люблю и уважаю «Шахтер», что не буду играть через не могу. Как только пойму, что устал, и перестану чувствовать себя комфортно, никого не собираюсь обманывать, не буду стремиться провести как можно больше матчей, лишь бы увеличить свой рекорд. Я должен быть профессионалом и в один момент сказать: «Дарио, ты больше не подходишь «Шахтеру»», – сказал Срна.

В нынешнем сезоне Дарио Срна провел 22 матча в украинской Премьер-лиге, забил один мяч и отдал девять голевых передач. Донецкий «Шахтер» идет на первом месте, опережая киевское «Динамо» на 14 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Шахтера»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»