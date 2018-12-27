Данни покинул португальский «Маритиму» и, вероятно, завершит карьеру

Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Зенита» Мигел Данни разорвал контракт с «Маритиму». Как сообщают португальские СМИ, футболист уже попрощался с партнерами и тренерами и планирует завершить карьеру. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2019 года.

35-летний игрок в нынешнем сезоне провел 16 матчей за «Маритиму» во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

В прошлом сезоне португалец защищал цвета чешской «Славии», а в июне расторг контракт с пражским клубом. В прошлом сезоне чемпионата Чехии «Славия» заняла второе место, а Мигел принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Напомним, Данни является трехкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка УЕФА в составе санкт-петербургского «Зенита».

Фото: оф. сайт ФК «Зенит»

Источник: O Jogo