Данис Зарипов мечтает сыграть в «Молодежке»

Известный хоккеист появился на площадке сериала СТС, чтобы лично вручить актерам клюшки собственного производства, и признался, что не прочь сняться в популярном проекте.

На съемки сериала в ледовом дворце «Арена» Балашиха» трехкратный чемпион мира приехал с 14-летним сыном Артуром, который оказался поклонником «Молодежки». С некоторыми актерами – Иваном Мулиным, Сергеем Комаровым и Иваном Жвакиным – хоккеист познакомился раньше на открытии своего хоккейного центра в Казани.

Данис Зарипов: «Молодежка» – один из лучших сериалов на ТВ, поэтому мне было очень интересно посмотреть на процесс изнутри, а в будущем, возможно, принять участие в качестве актера. И, честно говоря, съемки меня немало удивили. Я думал, что матч снимают целиком, а здесь столько дублей!»

Дмитрий Табарчук, продюсер сериала «Молодежка»: «Мы очень ценим внимание наших прославленных хоккеистов к проекту «Молодежка». Внимательно относимся ко всем замечаниям, стараемся их учитывать. Для нас честь, что звезды хоккея не только следят за сюжетом сериала, но и приезжают к нам в гости на съемочную площадку. Вдвойне приятно, когда именитые хоккеисты поддерживают нас – кто-то участвует в промо «Молодежки», кто-то, как Данис Зарипов, помогает в вопросах, связанных с производством сериала, и все они, конечно, помогают добрым словом. Это дорогого стоит».

Появление знаменитого хоккеиста на льду статисты, заполнявшие трибуны, и съемочная группа встретили аплодисментами, аисполнители главных ролей еще долго его не отпускали – фотографировались и обсуждали последние новости спорта. Кстати, Данис Зарипов не в первый раз дарит хоккейный инвентарь команде проекта – для съемок четвертого сезона он также предоставил «Молодежке» клюшки компании «Заряд», основателем которой он является. «Хочу, чтобы в кадре российского сериала хоккеисты бегали с клюшками российского производства», – признавался он.

Источник: телеканал «СТС»

Фото: Сайт ХК «Металлург» Магнитогорск

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1