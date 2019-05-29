Даниэле Де Росси может присоединиться к клубу Бэкхэма

Экс-капитан «Ромы» может продолжить карьеру в США. В его услугах заинтересован лично Дэвид Бекхэм.

Бывший полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси, который всю карьеру провел за римлян, может продолжить карьеру в MLS. По сообщениям СМИ, в приглашении хавбека заинтересован владелец ФК «Майами» Дэвид Бекхэм. Его клуб готовится к дебютному сезону в лиге и нуждается в опытном футболисте, который стал бы лидером команды и примером для одноклубников.

35-летний Де Росси является воспитанником «Ромы», провел за клуб 616 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 63 забитых мячей и отдал 54 результативные передачи. В составе «волков» хавбек дважды становился обладателем Кубка Италии, а также один раз выиграл Суперкубок страны.

Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны «Нью-Йорк Сити» — другого клуба MLS.

Фото: Global Look Press

Источник: AS