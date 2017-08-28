Далер Кузяев: «Была мечта выступать за сборную России, я очень рад»

Сборная России продолжает вести активную подготовку к матчу с «Динамо». Новичок команды Далер Кузяев в интервью еженедельнику «Футбол» поделился своими эмоциями от вызова в главную команду страны.

—Какие эмоции от вызова в сборную?

— Эмоции положительные. Я очень рад вызову, уже успел познакомиться со всеми ребятами. Тут прекрасная атмосфера. Все хорошо.

— Выступать за сборную — ваша мечта? Или вы понимали, что придёте скоро к этому?

— Тяжело быть уверенным, ничего не знаешь наперед. Была мечта выступать за сборную.

— Вы — одно из главных открытий чемпионата. С чем связано?

— С чем связано, сказать не могу. Удалось забить несколько раз на старте сезона. Может дело в «Зените» : это все-таки более атакующая команда.

— Вы и на фланге, и в центре играли. Где удобнее?

— Мне по большей части без разницы — где тренер поставит. Но, вообще, больше отдаю предпочтение центру полузащиты.

— Для всех дебютантов задача — закрепиться в сборной. Насколько тяжело это будь сделать?

— Не знаю. Тут много ребят, которые в сборной первый раз. Но у нас есть целая неделя тренировок и контрольная игра с Динамо, чтобы проявить себя.

— В тренировках Манчини виден европейский подход?

— Большое внимание уделяется тактике, скоростной и силовой работе. Но глобальной разницы с отечественными тренировками нет. Хотя летом были самые тяжелые сборы в моей карьере.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»