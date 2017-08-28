ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» потеряли очки, Киллиан Мбаппе не может перейти в «ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 августа.
1. Премьер-лига. 8-й тур.
«Ахмат» на выезде победил ЦСКА, «Зенит» и «Ростов» разошлись миром, «Спартак» не сумел одолеть «СКА-Хабаровск», «Краснодар» оказался сильнее «Динамо»
2. Киллиан Мбаппе не может перейти в «ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей
Правила УЕФА остаются последним препятствием для трансфера звезды «Монако»
3. «Спартак» претендует на Вилфрида Бони
Форвард «Манчестер Сити» может оказаться в России
4. Ислам Слимани может стать игроком «Монако»
Нападающий «Лестера» рассматривается как возможная замена Киллиану Мбаппе
5. Вирджил ван Дейк уволил агента, чтобы ускорить переход в «Ливерпуль»
Голландский защитник недоволен условиями действующего контракта со «Саутгемптоном»
6. Сборная reserved
Илья Казаков – о новых именах в национальной команде России
Фото: Сергей Дроняев