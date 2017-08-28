ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» потеряли очки, Киллиан Мбаппе не может перейти в «ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Рамзан Ахматович Кадыров

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 августа.

1. Премьер-лига. 8-й тур.

«Ахмат» на выезде победил ЦСКА, «Зенит» и «Ростов» разошлись миром, «Спартак» не сумел одолеть «СКА-Хабаровск», «Краснодар» оказался сильнее «Динамо»

2. Киллиан Мбаппе не может перейти в «ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей

Правила УЕФА остаются последним препятствием для трансфера звезды «Монако»

3. «Спартак» претендует на Вилфрида Бони

Форвард «Манчестер Сити» может оказаться в России

4. Ислам Слимани может стать игроком «Монако»

Нападающий «Лестера» рассматривается как возможная замена Киллиану Мбаппе

5. Вирджил ван Дейк уволил агента, чтобы ускорить переход в «Ливерпуль»

Голландский защитник недоволен условиями действующего контракта со «Саутгемптоном»

6. Сборная reserved

Илья Казаков – о новых именах в национальной команде России

 

Фото: Сергей Дроняев

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