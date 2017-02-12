ЦСКА заинтересован в полузащитнике бразильского клуба «Понте-Прета»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Понте-Прета

ЦСКА нацелился на бразильского полузащитника Энрике Клайсона. Об этом сообщил агент футболиста Ролим Кармо.

«Я предложил Клайсона ЦСКА, сейчас они знакомятся с ним, рассматривают кандидатуру, а дальше уже будет принято решение о приглашении его на сборы или дальнейших действиях со стороны клуба. Он – отличный вингер, к тому же у него есть хорошие перспективы в силу возраста», – заявил Кармо.

В сезоне 2016 бразилец отметился тремя голами. «Понте-Прета» заняла 8-е место. «Армейцы» занимают третью строчку в РФПЛ. «Красно-синие» отстают от «Зенита» на 3 очка, а от «Спартака» на 8 баллов.

Фото: Global Look Pree
Источник: Р-Спорт

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Никита Пронин

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