ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов, Эмилиано Ригони перешел в «Зенит», Уэйн Руни завершил карьеру в сборной Англии. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 августа.

1. Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд. ЦСКА вышел в групповой этап турнира

В ответном матче армейцы одержали победу над швейцарским «Янг Бойз» со счетом 2:0.

2. «Зенит» объявил о переходе Эмилиано Ригони

Аргентинский хавбек подписал контракт сроком на 4 года

3. Уэйн Руни завершил карьеру в сборной Англии

Руни ушел из национальной команды в ранге ее лучшего бомбардира и второго по количеству проведенных матчей

4. «ПСЖ» согласился продать Ди Марию «Барселоне» за 50 млн евро

Ранее сообщалось, что президент парижан Нассер аль-Хелайфи отказался отпускать аргентинца в «Барсу»

5. Антуан Гризманн получил дисквалификацию

Хавбек «Атлетико» отстранен на две игры за оскорбление арбитра

6. Эвертон Фелипе может перейти в «Спартак»

За 20-летнего бразильца красно-белые готовы отдать 3,5 млн евро

7. Андрей Будогосский: «Тренеры возмущаются судейскими решениями? Пусть звонят мне»

Руководитель судейского департамента – о санкциях в отношении арбитров, конфликтах со СМИ и видеоповторах

Фото: Global Look Press

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