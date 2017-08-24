ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов, Эмилиано Ригони перешел в «Зенит», Уэйн Руни завершил карьеру в сборной Англии. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 августа.
1. Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд. ЦСКА вышел в групповой этап турнира
В ответном матче армейцы одержали победу над швейцарским «Янг Бойз» со счетом 2:0.
2. «Зенит» объявил о переходе Эмилиано Ригони
Аргентинский хавбек подписал контракт сроком на 4 года
3. Уэйн Руни завершил карьеру в сборной Англии
Руни ушел из национальной команды в ранге ее лучшего бомбардира и второго по количеству проведенных матчей
4. «ПСЖ» согласился продать Ди Марию «Барселоне» за 50 млн евро
Ранее сообщалось, что президент парижан Нассер аль-Хелайфи отказался отпускать аргентинца в «Барсу»
5. Антуан Гризманн получил дисквалификацию
Хавбек «Атлетико» отстранен на две игры за оскорбление арбитра
6. Эвертон Фелипе может перейти в «Спартак»
За 20-летнего бразильца красно-белые готовы отдать 3,5 млн евро
7. Андрей Будогосский: «Тренеры возмущаются судейскими решениями? Пусть звонят мне»
Руководитель судейского департамента – о санкциях в отношении арбитров, конфликтах со СМИ и видеоповторах
Фото: Global Look Press