ЦСКА вышел в четвертьфинал Лиги Европы; Хаби Алонсо может получить 8 лет тюрьмы. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 марта.

1. Лига Европы, 1/8 финала. Ответные матчи

ЦСКА вышел в четвертьфинал турнира; «Зенит» сыграл вничью с «РБ Лейпциг»; «Атлетико» вновь разгромил «Локомотив».

2. «Милан» намерен приобрести Эдинсона Кавани этим летом

Итальянский клуб требует от французов включить нападающего в рамках сделки по трансферу Джанлуиджи Доннаруммы.

3. Хаби Алонсо может сесть в тюрьму на 8 лет

Это связано с уклонением от уплаты налогов.

4. «Амкар» утвердил Вадима Евсеева в должности главного тренера

Ранее клуб возглавлял Гаджи Гаджиев.

5. В ФИФА готовы наложить запрет на трансферы «Манчестер Сити»

Такое решение может быть принято из-за нарушений правил осуществления переходов молодых игроков из-за рубежа.

6. Александр Кокорин получил травму

Футболист покинул поле на электрокаре.

Фото: Global Look Press

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