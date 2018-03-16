ЦСКА вышел в четвертьфинал Лиги Европы; Хаби Алонсо может получить 8 лет тюрьмы. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 марта.
1. Лига Европы, 1/8 финала. Ответные матчи
ЦСКА вышел в четвертьфинал турнира; «Зенит» сыграл вничью с «РБ Лейпциг»; «Атлетико» вновь разгромил «Локомотив».
2. «Милан» намерен приобрести Эдинсона Кавани этим летом
Итальянский клуб требует от французов включить нападающего в рамках сделки по трансферу Джанлуиджи Доннаруммы.
3. Хаби Алонсо может сесть в тюрьму на 8 лет
Это связано с уклонением от уплаты налогов.
4. «Амкар» утвердил Вадима Евсеева в должности главного тренера
Ранее клуб возглавлял Гаджи Гаджиев.
5. В ФИФА готовы наложить запрет на трансферы «Манчестер Сити»
Такое решение может быть принято из-за нарушений правил осуществления переходов молодых игроков из-за рубежа.
6. Александр Кокорин получил травму
Футболист покинул поле на электрокаре.
Фото: Global Look Press