ЦСКА вышел в четвертьфинал Лиги Европы; Хаби Алонсо может получить 8 лет тюрьмы. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Хаби Алонсо

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 марта.

1. Лига Европы, 1/8 финала. Ответные матчи

ЦСКА вышел в четвертьфинал турнира; «Зенит» сыграл вничью с «РБ Лейпциг»; «Атлетико» вновь разгромил «Локомотив».

2. «Милан» намерен приобрести Эдинсона Кавани этим летом

Итальянский клуб требует от французов включить нападающего в рамках сделки по трансферу Джанлуиджи Доннаруммы.

3. Хаби Алонсо может сесть в тюрьму на 8 лет

Это связано с уклонением от уплаты налогов.

4. «Амкар» утвердил Вадима Евсеева в должности главного тренера

Ранее клуб возглавлял Гаджи Гаджиев.

5. В ФИФА готовы наложить запрет на трансферы «Манчестер Сити»

Такое решение может быть принято из-за нарушений правил осуществления переходов молодых игроков из-за рубежа.

6. Александр Кокорин получил травму

Футболист покинул поле на электрокаре.

Фото:  Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

ЦСКА Лион

Российские клубы уступили в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы, «ПСЖ» претендует на Антонио Конте, Пер Мертезакер завершает карьеру. Главные новости дня

Газзаев

Валерий Газзаев: «У «Зенита» и ЦСКА очень хорошие шансы на выход в четвертьфинал. «Локомотиву» будет сложнее»

League Europe

Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 