ЦСКА предложил за бразильского защитника 14 миллионов евро

Московские армейцы вновь обратили взгляд на бразильский рынок. Левый защитник «Коринтианс» Гильерме Арана близок к переходу в ЦСКА.

В понедельник представитель армейцев Жорже Машаду, являющийся также агентом защитника Марио Фернандеса, провел переговоры с представителями Араны. ЦСКА предлагает за 20-летнего игрока 14 миллионов евро.

Араной также интересуется «Бордо», представители которого провели встречу с агентом футболиста. «Бордо» готов заплатить за Арану всего 9 миллионов, но может уступить права на Пабло Насименто, который оценивается в 3 миллиона.

В текущем сезоне Гильерме Арана провел за «Коринтианс» 12 матчей в Серии А и отметился двумя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Esporte Interativo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»