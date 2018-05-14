ЦСКА отвоевал у «Спартака» путевку в групповой этап ЛЧ, Мохамед Салах и «Манчестер Сити» побили рекорды АПЛ. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

РФПЛ. 29 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 6:0. Москва. «ВЭБ Арена». 6 апреля 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 мая.

1. Премьер-лига. 30-й тур. ЦСКА победил «Анжи» и завоевал второе место

«Спартак» опустился на третью строчку после поражения от «Динамо».

2. «Зенит» досрочно разорвал соглашение с Роберто Манчини

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.

3. «Манчестер Сити» набрал 100 очков из 114 возможных

Никто в Премьер-лиге до этого так много не набирал.

4. Мохамед Салах забил 32-й гол в сезоне

Египтянин обновил рекорд результативности АПЛ

5. Виктор Файзулин объявил о завершении игровой карьеры

Последний раз полузащитник «Зенита» выходил на поле в сентябре 2015 года.

6. Владимир Габулов с «Брюгге» стал чемпионом Бельгии

За тур до конца клуб досрочно выиграл золотые медали.

Фото: Сергей Дроняев

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