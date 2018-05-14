ЦСКА отвоевал у «Спартака» путевку в групповой этап ЛЧ, Мохамед Салах и «Манчестер Сити» побили рекорды АПЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 мая.
1. Премьер-лига. 30-й тур. ЦСКА победил «Анжи» и завоевал второе место
«Спартак» опустился на третью строчку после поражения от «Динамо».
2. «Зенит» досрочно разорвал соглашение с Роберто Манчини
Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.
3. «Манчестер Сити» набрал 100 очков из 114 возможных
Никто в Премьер-лиге до этого так много не набирал.
4. Мохамед Салах забил 32-й гол в сезоне
Египтянин обновил рекорд результативности АПЛ
5. Виктор Файзулин объявил о завершении игровой карьеры
Последний раз полузащитник «Зенита» выходил на поле в сентябре 2015 года.
6. Владимир Габулов с «Брюгге» стал чемпионом Бельгии
За тур до конца клуб досрочно выиграл золотые медали.
Фото: Сергей Дроняев