ЦСКА объявил об уходе Эрнандеса, Месси снова обладатель «Золотой бутсы». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 мая.

1. ЦСКА объявил об уходе Абеля Эрнандеса

Уругваец выступал за московский клуб один сезон.

2. C сезона-2020/21 все клубы РПЛ должны выступать на своих стадионах

Об этом рассказал Президент РПЛ Сергей Прядкин.

3. Лионель Месси в 6-й раз стал обладателем «Золотой бутсы»

Аргентинец является рекордсменом по выигранным призам.

4.Нголо Канте рискует пропустить финал Лиги Европы

Футболист не успеет восстановится после травмы.

5. Криштиану Роналду не попал в символическую сборную сезона Серии А

В сборной всего два футболиста из состава чемпиона Италии.

Фото: Global Look Press

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