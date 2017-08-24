ЦСКА интересуется опорником «Гента»

Автор: Владимир Шевелев 0

Андерсон Эсити

Московские армейцы укрепляются перед Лигой чемпионов. ЦСКА заинтересован в приобретении нигерийского опорного полузащитника Андерсона Эсити.

За 23-летнего футболиста красно-синие предложили «Генту» 6 миллионов евро. Эсити перешел в «Гент» в 2016 году из «Эшторила».

В составе бельгийской команды он принял участие в 39 матчах, в которых получил 11 жёлтых карточек, 1 красную карточку и 1 раз был удалён с поля за два предупреждения. В активе Эсити также два матча за сборную Нигерии.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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