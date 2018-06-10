ЦСКА будет соперником «Локомотива» в Суперкубке России, а «Тосно» прекратил свое существование. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 июня.

1. «Тосно» прекратил свое существование

Решение было принято в связи с финансовыми трудностями.

2. ЦСКА будет соперником «Локомотива» в Суперкубке России

В регламенте РФС говорится, что в случае отказа клуба ФНЛ или ПФЛ от участия его заменит команда, занявшая второе место в чемпионате премьер-лиги.

3. Роман Абрамович отказался продать «Челси» богатейшему человеку Британии

Его состояние – 21 млрд фунтов.

4. «Реал» готов продать Криштиану Роналду за 200 млн евро

Контракт Роналду с «Реалом» завершится 30 июня 2021 году.

5. Сергей Собянин попросил дать выходной москвичам в день открытия ЧМ-2018

Сборная России 14 июня в «Лужниках» сыграют с Саудовской Аравией.

Фото: Сергей Дроняев

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