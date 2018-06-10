ЦСКА будет соперником «Локомотива» в Суперкубке России, а «Тосно» прекратил свое существование. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 июня.
1. «Тосно» прекратил свое существование
Решение было принято в связи с финансовыми трудностями.
2. ЦСКА будет соперником «Локомотива» в Суперкубке России
В регламенте РФС говорится, что в случае отказа клуба ФНЛ или ПФЛ от участия его заменит команда, занявшая второе место в чемпионате премьер-лиги.
3. Роман Абрамович отказался продать «Челси» богатейшему человеку Британии
Его состояние – 21 млрд фунтов.
4. «Реал» готов продать Криштиану Роналду за 200 млн евро
Контракт Роналду с «Реалом» завершится 30 июня 2021 году.
5. Сергей Собянин попросил дать выходной москвичам в день открытия ЧМ-2018
Сборная России 14 июня в «Лужниках» сыграют с Саудовской Аравией.
Фото: Сергей Дроняев