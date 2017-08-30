ЦСКА будет конкурировать со «Спартаком» за покупку Эвертона Фелипе

На бразильского футболиста «Спорт Ресифи» претендуют два российских клуба. Помимо «Спартака», за полузащитника поборется и другая московская команда.

Красно-синие готовы заплатить за Фелипе 2,5-3 миллиона евро. Пока неизвестно, приостановили ли представители бразильского клуба переговоры со «Спартаком»: столичная команда предлагала за покупку игрока 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Эвертон сыграл 17 матчей. В этих встречах он забил 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato.it