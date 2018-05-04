ЧМ-2018. Сборная России по хоккею разгромила французов

Сборная России по хоккею разгромила Францию в первом матче ЧМ. Дубль оформил Кирилл Капризов.
Группа А. 1-й тур.
Россия — Франция — 7:0 (3:0; 4:0; 7:0).
1:0 – Капризов (Зайцев, Дадонов) – 07:08 (5×5),
2:0 – Бучневич (Нестеров, Григоренко) – 08:18 (5×40),
3:0 – Дадонов (Хафизуллин, Капризов) – 10:22 (5×5),
4:0 – Капризов (Зайцев, Дацюк) – 37:59 (5×5),
5:0 – Барабанов (Каблуков, Киселевич) – 42:36 (5×5),
6:0 – Шалунов (Хафизуллин, Дацюк) – 44:50 (5×4),
7:0 – Анисимов (Григоренко, Нестеров) – 57:13 (5×4).
Фото: Global Look Press