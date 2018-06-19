ЧМ-2018. Группа G. 1-й тур. Англия победила Тунис благодаря дублю Гарри Кейна

Во втором матче группы G встречались сборные Англии и Туниса. Матч получился напряженным, но Англию спас Гарри Кейн.

ЧМ-2018. 1-й тур.

ТУНИС — АНГЛИЯ — 1:2 (1:1).

Волгоград. 18 июня.

Стадион « Волгоград Арена». 45 568 зрителей

Судья: Вильмар Рольдан Перес (Колумбия)

Тунис: Ассен (Бен-Мустафа, 15), Бронн, Бен-Юссеф, Мерья, Маалуль, Скири, Бен-Юссеф, Сасси, Бадри, Слити (Бен-Амор, 74), Хазри (Хелифа, 85).

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Хендерсон, Триппьер, Янг, Лингард (Дайер, 90), Алли (Лофтус-Чик, 80), Стерлинг (Рэшфорд, 68), Кейн.

Голы: 0:1 – Кейн (11), 1:1 – Сасси, (35, с пенальти) 1:2 – Кейн (90).

Предупреждения: Уокер (33).

5 (2) удары (в створ) 18 (10)

14 фолы 8

2 угловые 7

2 офсайды 2

39 % владения мячом 61

Сборной Туниса не удалось удержать ничью со сборной Англии в матче группы G на ЧМ-2018 по футболу в Волгограде.

Первый гол записал на свой счет Харри Кейн, сыгравший на добивании на 11-й минуте. Тунис отыгрался уже в первом тайме, заработав пенальти — его реализовал Сасси. Тунис был близок к тому, чтобы сохранить счет и заработать очко. Однако на добавленных ко второму тайму минутах победу англичанам принес то же Кейн, оформив дубль, голом с углового.



Расписание и результаты всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»