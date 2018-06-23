ЧМ-2018. Группа F. 2-й тур. Сборная Германии одержала первую победу на мундиале

Немцы в меньшинстве победила шведов. Победный гол на счету Крооса.

ЧМ-2018. 2-й тур.

ГЕРМАНИЯ — ШВЕЦИЯ — 2:1 (0:1).

Сочи. 23 июня.

Стадион «Фишт».

Судья: Шимон Марциняк (Польша)

Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Рюдигер, Хектор (Брандт, 87), Руди (Гюндоган, 31), Кроос, Дракслер (Гомес, 46), Мюллер, Ройс, Вернер.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Классон (Дурмаз, 74), Форсберг, Тойвонен (Гвидетти, 78), Берг (Телин, 90).

Голы: 0:1 – Тойвонен (32), 1:1 – Ройс (48), 2:1 – Кроос (48),

Предупреждения: Экдаль (52), Боатенг (71), Ларссон (90).

Удаление: Боатенг (82).



15 (4) удары (в створ) 8 (6)

12 фолы 13

4 угловые 6

5 офсайды 2

72 % владения мячом 28

Немцам, с нулем в колонке набранных очков, нужна была только победа. Однако проблемы у немецкой команды начались еще до решающей игры. Основной центральный защитник «Бундестим» Хуммельс пропускал матч из-за проблем с шеей. Весь первый тайм сборная Германии владела мячом, но, а самый опасный и одновременно спорный момент создали шведы. Берг, выскакивая один на один с Нойером, рухнул на газон после подножки Боатенга. Игроки сборной Швеции сразу стали апеллировать к судье, требуя назначить пенальти, но он проигнорировал их просьбы. Но все же справедливость восторжествовала, и шведы открыли счет в матче. Кроос потерял мяч на своей половине поля, Классон разогнал атаку шведов, сделал заброс в штрафную, и Тойвонен элегантно перебросил мяч через немецкого голкипера. Но в начале второго тайма сборная Германии смогла отыграться. Вернер прострелил с фланга в штрафную, и Ройс выставив ногу, переправляет мяч в сетку. Тем самым, этот гол стал для атакующего полузащитника первым на чемпионате мира. Немцы были очень близки, чтобы забить второй гол, но вместо этого остались вдесятером. Вторую желтую карточку получил Боатенг. Но все же немцы сумели добиться победы. В самой концовке встречи Кроос идеально исполнил штрафной удар, отправив мяч в дальний угол.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол».