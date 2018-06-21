ЧМ-2018. Группа D. 2-й тур. Хорваты уничтожили сборную Аргентины

Сборная Хорватии с крупным счетом победила сборную Аргентины. Лео Месси снова не смог отличиться голом.

Группа D. 2-й тур.

АРГЕНТИНА — ХОРВАТИЯ — 0:3 (0:0).

Нижний Новгород. 21 июня.

Стадион «Нижний Новгород». 43 319 зрителей

Судья: Равшан Ирматов (Узбекистан).

Аргентина: Кабальеро, Тальяфико, Меркадо, Отаменди, Маскерано, Сальвио (Павон, 56), Перес, (Дибала, 68), Меcса, Акунья, Агуэро ( Игуаин, 54), Месси.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Брозович, Ракитич, Модрич, Перишич (Ковачич, 82), Ребич (Крамарич, 57), Манджукич (Чорлука, 90).

Голы: 0:1 — Ребич (53). 0:2 — Модрич (81), 0:3 — Ракитич (90).

Предупреждения: Ребич (39), Меркадо (51), Манджукич (58), Врсалько (67), Отаменди (85), Акунья (87).

10 (3) удары (в створ) 15 (5)

16 фолы 22

5 угловые 2

офсайды 3

58 % владения мячом 42

Уже на первых минутах встречи хорваты могли выходить вперед. Перишич, ворвавшись в штрафную, мощно пробил в дальний угол, но Кабальеро выручил свою команду. Балканцы классно провели первый тайм, не боялись большими силами ходить в атаку и успевали вовремя возвращаться в оборону. Самый опасный момент для гола аргентинцы упустили на 29-ой минуте. Перес не сумел воспользоваться подарком соперников и не попал в пустые ворота. И как говорит футбольное правило: «Не забиваешь ты, забивают тебе». В начале второго тайма грубую ошибку совершил голкипер сборной Аргентины. Кабальеро выбил мяч прямо на ход Ребичу, и хорват с лета положил мяч в дальнюю девятку. А за 9 минут до конца матча хорваты забили второй гол. Модрич раскачал Отаменди, и отправил мяч в сетку ворот сборной Аргентины. Но а точку в матче поставил Ракитич, поразив пустые ворота.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»