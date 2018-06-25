ЧМ-2018. Группа A. 3-й тур. Саудовская Аравия вырвала победу у Египта

Сборная Саудовской Аравии в компенсированное время одолела Египет. Саудиты набрали первые очки на турнире.
Группа A . 3-й тур.
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ — ЕГИПЕТ — 1:1 (1:1)
Волгоград. 25 июня.
Стадион «Волгоград Арена». 36823 зрителя.
Судья: Вильмар Рольдан Перес (Колумбия).
Саудовская Аравия: Аль-Мосайлем, Аль-Бурайк, Аль-Шахрани, О. Хавсави, М. Хавсави, Отаиф, Бахбир (Ассери, 65), Аль-Мохави, Аль-Фарадж, Аль-Досари, Аль-Муваллад (Аль-Шери, 79).
Египет: Эль-Хадари, Фатхи, Абдель-Шафи, Габр, Хегази, Хамед, Эль-Ненни, Эль-Саид (Варда, 45), Трезеге (Кахраба, 81), Салах, Мохсен (Собхи, 64).
Голы: 0:1 — Салах (22), 1:1 — Аль-Фарадж (45, с пенальти), 2:1 — Аль-Досари (90).
Незабитый пенальти: Аль-Муваллад (41, вратарь)
Предупреждения: Габр (45), Фатхи (86).
17 (7) удары (в створ) 7 (1)
7 фолы 16
7 угловые 2
1 офсайды 3
62 % владения мячом 38
Египтяне считались фаворитами этой встречи и именно они открыли счет в матче. Свой второй мяч на Чм-2018 забил Мохамед Салах. Но еще в первом тайме азиатская команда смогла отыграться, но для этого им потребовалось пробить два пенальти. Первый 11-метровый парировал голкипер египтян Эль-Хадари, ставший самым возрастным футболистом, сыгравшим на чемпионате мира в возрасте 45 лет. Но второй пенальти ему отразить не удалось. Победный гол сборная Саудовской Аравии во втором тайме также забила в компенсированное время: отличился Аль-Досари. Саудиты отпраздновали свою первую победу на чемпионатах мира с 1994 года. Сообщалось, что на игре присутствовал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.
Источник: еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press