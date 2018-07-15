ЧМ-2018. Финал. Франция обыгрывает Хорватию и становится чемпионом мира

В финальном матче ЧМ-2018 встречались сборная Франции и сборная Хорватии. Французы обыграли хорват и стали победителями турнира.

ЧМ-2018. Финал

ФРАНЦИЯ — ХОРВАТИЯ — 4:2 (3:1)

Москва. 15 июля.

Стадион «Лужники». 78011 зрителей.

Судья: Нестор Питана (Аргентина).

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Канте (Н’Зонзи, 55), Погба, Матюиди (Толиссо, 73), Гризманн, Жиру (Фекир, 81), Мбаппе.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич (Пьяца, 82), Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич, Ребич (Крамарич, 71), Манджукич.

Голы: 1:0 — Манджукич (18 — в свои ворота), 1:1 — Перишич (28), 2:1 — Гризманн (38 — пенальти), 3:1 — Погба (59), 4:1 — Мбаппе (65), 4:2 — Манджукич (69).

Предупреждения: Канте (27), Эрнандес (41), Врсалько (90).

8 (6) удары (в створ) 15 (3)

14 фолы 13

2 угловые 6

1 офсайды 1

39 % владения мячом 61

Для французов финал чемпионата мира стал уже вторым в истории. В 1998 году они победили на домашнем мундиале, разгромив в финале бразильцев со счетом 3:0. Благодаря победе в этом матче сборная Франции догнала Уругвай и Аргентину по количеству выигранных титулов ЧМ, а главный тренер французов Дидье Дешам выиграл турнир в обеих статусах — игрок и тренер. Сама финальная встреча выдалась результативной. В самом начале встречи после подачи Гризманна со штрафного мяч в свои ворота отправил Манджукич. Но через несколько минут Перишич сравнял счет в этом матче, убрав мяч от защитника и поразив ворота французов. Далее арбитру пришлось использовать систему VAR, чтобы разглядеть руку Перишича в своей штрафной площади, и после назначенного пенальти Гризманн забил второй гол французов в ворота хорват. Во втором тайме смог отличиться Погба, забив гол из-за пределов штрафной. А последний и очередной гол Франции забил Мбаппе, отправив мяч в ближний угол. Далее интригу в матче решил внести Льорис. Вратарь сборной Франции получил пас от Умтити и выбил мяч точно в ногу Манджукичу, который забил последний гол в этом матче. Сборная Франции становится чемпионом мира!

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»