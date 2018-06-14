ЧМ-2018. 1-й тур. Россия громит Саудовскую Аравию

Сборная России победила сборную Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ. Денис Черышев оформил дубль.

ЧМ-2018. 1-й тур. Россия — СА

РОССИЯ — САУДОВСКАЯ АРАВИЯ — 5:0 (2:0).

Москва. 14 июня.

Стадион «Лужники». 78011 зрителей

Судья: Нестор Питана (Аргентина).

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Самедов (Кузяев, 64), Головин, Дзагоев (Черышев, 24), Смолов (Дзюба, 70)

СА: Аль-Маюф, Аль-Бурайк, Усама Хавсави, Омар Хавсави, Аль-Шахрани, Отайф (Фахад Аль-Муваллад, 64), Аль-Доссари, Аль-Фаридж, Аль-Джассим, Аль-Шехри (Хаттан Бахебри, 74), Аль-Сахлави (Моханад Асири, 84).

Голы: 1:0 — Газинский (12), 2:0 — Черышев (43), 3:0 — Дзюба (70), 4:0 — Черышев (90), 5:0 — Головин (90).

Предупреждение: Головин (88), Тайсир Аль-Джассим (90).

13 (6) удары (в створ) 7 (0)

22 фолы 10

8 угловые 5

3 офсайды 1

41 % владения мячом 59

Вот и стартовал долгожданный чемпионат мира по футболу! В матче открытия турнира сборная России принимала сборную Саудовской Аравии. Это была первая очная встреча россиян и аравийцев на футбольном поле. Наши футболисты очень активно начала матч. И уже на 12-ой минуте сумели открыть счет. Россияне неудачно разыграли угловой, но Головин сумел подобрать мяч и выполнил отличную подачу в штрафную аравийцев, где Газинский головой пробил точно в дальний угол! Но счастье было не долгим. На 23-ей минуте Дзагоев получил серьезную травму, и его место на поле занял Черышев. Но эта вынужденная замена не сказалась на уровне игры сборной России. Мы уверено контролировали ход встречи. И в концовке первого тайма забили второй гол. Головин начал атаку, подхватив мяч впереди, ушел от защитника и подключил к атаке Зобнина, который вывел на ворота Черышева, и Денис технично убрал двоих футболистов и распечатал ворота Саудовской Аравии. Во втором тайме Саудовская Аравия стало больше владеть мячом, создав пару опасных моментов. Но не смотря на это, Россия сумела еще ни раз огорчить вратаря аравийцев. Усилиями Дзюбы, Черышева и Головина сборная России довела счет до не приличного. Таким образом, сборная России начинает чемпионат мира с победы!

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»