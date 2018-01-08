ЧМ-2018. 1/8 финала. Хорватия обыграла Данию по пенальти и вышла в 1/4 финала, где встретится со сборной России

В матче 1/8 финала ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде состоялась встреча сборной Хорватии и сборной Дании. Победителями стали хорваты, выиграв у датчан в серии пенальти.

ЧМ-2018. 1/8 финала

ХОРВАТИЯ – ДАНИЯ – 1:1 (3:2 — по пенальти) (1:1, 0:0, 0:0).

Нижний Новгород. 1 июля.

Стадион: «Нижний Новгород». 40851 зритель.

Судья: Нестор Питана (Аргентина).

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич (Пиварич, 81), Ловрен, Вида, Ракитич, Брозович (Ковачич, 71), Модрич, Перишич (Крамарич, 97), Ребич, Манджукич (Бадель,108).

Дания: Шмейхель, Далсгор, Кнудсен, Кристенсен (Шене, 46), Кьер, Йоргенсен, Эриксен, Дилэйни (Крон-Дели, 98), Брейтуэйт (Систо, 106), Корнелиус (Йоргенсен, 66), Поульсен.

Голы: 0:1 — Йоргенсен (1), 1:1 — Манджукич.

Предупреждение: Йоргенсен (115).

Незабитый пенальти: Модрич (116).

Серия пенальти: 0-0 — Эриксен (вратарь), 0:0 — Бадель (вратарь), 0:1 — Кьер, 1:1 — Крамарич, 1:2 — Крон-Дели, 2:2 — Модрич, 2:2 — Шене (вратарь), 2:2 — Пиварич (вратарь), 2:2 — Йоргенсен (вратарь), 2:3 — Ракитич.

22 (7) удары (в створ) 15 (3)

5 фолы 19

5 угловые 4

2 офсайды 0

53 % владения мячом 47

Начало матча выдалось жарким. Уже на первой минуте датчане смогли открыть счет, Йонас Кнудсен долго готовился к выносу мяча из-за боковой, но передача выдалась результативной. Игроки сборной Дании сумели зацепиться за мяч, и с нескольких метров от ворот Матиас Йоргенсен поразил ворота хорват. Долго ждать ответа не пришлось. Шиме Врсалько вошел в штрафную с правого фланга, отдал сильную передачу, но мяч попал в соперника. Это помогло. Рикошет от соперника к ноге Марио Манджукича, и на табло уже 1:1. В основное время командам победителя выявить не удалось, и игра перешла в овертайм. Первый дополнительный тайм прошел спокойно, но вот во втором сборная Хорватии могла отличиться с одиннадцатиметровой отметки. Лука Модрич прекрасной передачей вывел Анте Ребича один на один с вратарем, нападающий обвел голкипера, но в штрафной его сбил автор первого гола Матиас Йоргенсен, и арбитр назначил пенальти. Героем стал Каспер Шмейхель, который спас свою команду, и перевел игру на серию пенальти. В «лотерее» сильнее оказалась сборная Хорватии, которая вышла в 1/4 финала, где встретится со сборной России.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»