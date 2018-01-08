ЧМ-2018. 1/8 финала. Россия выиграла у Испании по пенальти и вышла в четвертьфинал

В матче 1/8 финала чемпионата мира встречались сборные России и Испании. Основное и дополнительное время игры завершились со счетом 1:1, а в серии одиннадцатиметровых точнее оказались россияне.

ЧМ-2018. 1/8 финала.

Россия – Испания – 1:1 (1:1, 4:3 — по пенальти).

Москва. 1 июля.

Стадион: «Лужники». 78011 зрителей.

Судья: Бьорн Куйперс (Нидерланды).

Россия: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков (Гранат, 46), Зобнин, Кузяев (Ерохин, 97), Головин, Самедов (Черышев, 61), Дзюба (Смолов, 65).

Испания: Де Хеа, Начо (Карвахаль, 70), Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Асенсио (Родриго, 104), Сильва (Иньеста, 67), Иско, Коста (Аспас, 80).

Голы: 0:1 – Игнашевич (12, в свои ворота), 1:1 – Дзюба (41, с пенальти)

Предупреждения: Пике (40), Кутепов (54), Зобнин (71).

6 (1) удары (в створ) 25 (9)

19 фолы 5

5 угловые 6

1 офсайды 1

26 % владения мячом 74

Матч начался по худшему сценарию для российской сборной: на 12-й минуте Жирков грубо подкосил Начо неподалеку от штрафной, и подача со стандарта привела к нелепому автоголу Игнашевича. Защитник боролся с Серхио Рамосом, и мяч залетел в ворота от пятки российского защитника. Но атаковали испанцы неохотно, под конец тайма они отдали инициативу, и россияне сумели заработать пенальти. После подачи углового и удара Дзюбы мяч попал в руку Жерара Пике, зачем-то поднявшего ее над головой. Форвард сборной России сам вызвался реализовать одиннадцатиметровый и развел Давида Де Хеа и мяч по разным углам.

Во втором тайме россияне продолжали грамотно обороняться, так что первый реально опасный момент возник у ворота Акинфеева только на 85-й минуте. В концовке матча игра немного оживилась, опасные моменты возникали у ворот обеих команд, но основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительные полчаса испанцы осадили штрафную сборной России, опасно угрожали воротам вышедший на замену Родриго, однако команды довели дело до пенальти, где сильнее оказалась сборная России: Игорь Акинфеев отразил удары Коке и Аспаса. Наша команда вышла в четвертьфинал!

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»

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