ЧМ-2018. 1/8 финала. Бельгия обыграла Японию, забив победный гол на последней минуте

В матче 1/8 финала чемпионата мира встречались сборная Японии и сборная Бельгии. Победителями стали бельгийцы, которые вышли в четвертьфинал мундиаля, где сыграют со сборной Бразилии.

ЧМ-2018. 1/8 финала

БЕЛЬГИЯ — ЯПОНИЯ – 3:2 (0:0)

Ростов-на-Дону. 2 июля.

Стадион «Ростов Арена». 41466 зрителей.

Судья: Маланг Дьедиу (Сенегал).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Карраско (Шадли, 65), Р. Лукаку, Э. Азар Мертенс (Феллайни, 65).

Япония: Кавасима, Седзи, Нагатомо, Х.Сакаи, Йосида, Сибасаки (Ямагути, 81), Харагути (Хонда, 81), Кагава, Инуи, Хасебе, Осако.

Голы: 0:1 — Харагути (48), 0:2 — Инуи (52), 1:2 — Вертонген (69), 2:2 — Феллайни (74), 3:2 — Шадли (90).

Предупреждение: Сибасаки (40).

24 (8) удары (в створ) 11 (4)

13 фолы 9

10 угловые 6

1 офсайды 1

56 % владения мячом 44

Шестой матч 1/8 финала ЧМ-2018 принимал прекрасный город Ростов-на-Дону. В этой встрече встречались сборные Бельгии и Японии. Команды провели пять игр между собой, из них Бельгия выиграла только один при двух поражениях. В этом матче фаворитами были бельгийцы, но Япония сумела удивить всех. Вначале второго тайма японцы побежали в контратаку. Генки Харагути получил мяч у штрафной и пробил в нижний угол, на табло — 0:1 в пользу команды Акира Ниcино. Через несколько минут сборная Японии умудрилась удвоить счет. Гол выдался красивым, Синдзи Кагава выдал шикарную передачу на Такаси Инуи, который пробил по воротам с дальней дистанции. Бельгийцы проснулись через пятнадцать-двадцать минут, забив два гола. В первом отличился Ян Вертонген. Игрок получил передачу с навеса и поразил ворота японцев. Автором второго гола стал Маруан Феллайни, который вышел на замену. Игрок выиграл верховое единоборство и сравнил счет. Сборная Японии не сдавалась, но на последних минутах команда упустила путевку в 1/4 финала чемпионата мира. Бельгия перехватила мяч в центре поля и провела шикарную атаку. Насер Шадли забил в пустые ворота. Матч завершен — 3:2. Сборная Бельгии встретится со сборной Бразилии в 1/4 финала турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»