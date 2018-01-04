ЧМ-2018. 1/4 финала. Сборная России проигрывает Хорватии в серии пенальти

Сборная России проиграла сборной Хорватии в 1/4 финала. Исход матча решился в серии пенальти.



ЧМ-2018. 1/4 финала

РОССИЯ — ХОРВАТИЯ — 2:1 (1:1,1:1, 2:3 — по пенальти)

Сочи. 7 июля.

Стадион «Фишт». 44 287 зрителей.

Судья: Сандро Рикки (Бразилия).

Голы: 1:1 — Черышев (31), 1:1 — Крамарич (39), 1:2 — Вида (102), 2:2 — Фернандес (115).

Предупреждения: Ловрен (35), Стринич (38), Вида (102), Газинский (109), Пиварич (114).

13 (7) удары (в створ) 17 (3)

25 фолы 17

6 угловые 8

1 офсайды 0

36 % владения мячом 64

Сборные России и Хорватии подошли к этой игре очень ответственно. С первых минут в матче было много борьбы и взаимного прессинга на любом участке поля. Россия смотрелась активнее и, несмотря на вязкий мотив игры, в средине первой половины смогла открыть счет. Черышев отлично пробил из-за пределов штрафной — Субашич даже не понял, что произошло. Но радость длилась недолго. Уже через девять минут Хорватия счет сравняла. Перишич бросил в прорыв Манджукича. Тот ворвался в штрафную навесил в центр, а Крамарич головой послал мяч в дальний угол! Больше в основное время голов не случилась, а игра приобрела совсем уж оборонительный характер. Матч в итоге перешел в овертайм, где хорваты довольно быстро вышли вперед. Модрич с углового навесил в центр штрафной, Вида выпрыгнул выше всех и пробил головой в угол ворот. Во втором овертайме после отличной подачи Дзагоева счет сравнял Фернандес. Игра перешла в серию пенальти, которую выиграла Хорватия.

Фото: FIFA

Источник: Еженедельник «Футбол»