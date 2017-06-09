Члены ПФЛ подвели итоги сезона и отпраздновали 25-летие лиги

На праздничном мероприятии состоялось чествование победителей, призеров и лауреатов. «25 лет – серьезная дата. Ассоциация «Профессиональная футбольная Лига» – первая лига и в Российской Федерации, и на постсоветском пространстве. Сейчас ПФЛ объединяет клубы, как принято говорить, второго дивизиона, и внутри организации, корпоративно, мы определили главные задачи, цели лиги. Дать возможность молодым спортсменам, много лет занимающимся футболом у себя в регионе, продлить свою карьеру, попробовать себя на ином уровне, в профессиональных взрослых соревнованиях. Это наша философия. И хотелось бы, чтобы внимание к ПФЛ, ко второму дивизиону было выше, — отметил президент Профессиональной футбольной Лиги Андрей Соколов. — Сегодня мы празднуем 25-летие не второго дивизиона, а всего российского клубного футбола. Убежден, что решить задачи по поддержке и развитию самой массовой игры мы можем только все вместе: клубы, лиги, Российский футбольный союз, Министерство спорта России, региональные министерства в сфере физической культуры и спорта».
Призеры ФОНБЕТ – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2016-2017:
Группа «Запад»
1 «Динамо-Санкт-Петербург»
2 «Долгопрудный»
3 «Текстильщик» Иваново
Группа «Центр»
1 «Авангард» Курск
2 «Сатурн» Раменское
3 «Торпедо Москва»
Группа «Юг»
1 «Ротор-Волгоград»
2 «Афипс» Афипский
3 «Армавир»
Группа «Урал-Приволжье»
1 «Олимпиец» Нижний Новгород
2 «Зенит-Ижевск»
3 «Челябинск»
Группа «Восток»
1 «Чита»
2 «Динамо-Барнаул»
3 «Сахалин» Южно-Сахалинск
Лауреатами по итогам завершившегося сезона стали:
Лучшие игроки:
Группа «Запад» – Максим Рогов («Динамо-Санкт-Петербург»)
Группа «Центр» – Виктор Сергеев («Энергомаш» Белгород)
Группа «Юг» – Марат Сафин («Сочи»)
Группа «Урал-Приволжье» – Павел Шадрин («Зенит-Ижевск»)
Группа «Восток» – Сергей Нарылков («Чита»)
Лучшие бомбардиры:
Группа «Запад» – Максим Барсов («Солярис» Москва)
Группа «Центр» – Николай Прудников («Чертаново» Москва)
Группа «Юг» – Алексей Жданов («Ротор-Волгоград»)
Группа «Урал-Приволжье» – Игорь Горбунов («Олимпиец» Нижний Новгород)
Группа «Восток» – Сергей Нарылков («Чита»)
Лучшие тренеры:
Группа «Запад» – Александр Точилин («Динамо-Санкт-Петербург»)
Группа «Центр» – Виктор Навоченко («Энергомаш» Белгород)
Группа «Юг» – Лев Иванов («Ротор-Волгоград»)
Группа «Урал-Приволжье» – Игорь Меньщиков («Зенит-Ижевск»)
Группа «Восток» – Константин Дзуцев («Чита»)
Ряд руководителей, представителей футбольных клубов и сотрудников ПФЛ представлены к различным званиям Министерства спорта России. Список представленных к награждению утвержден Российским футбольным союзом.
Знаком Российского футбольного союза «За заслуги в развитии отечественного футбола» награждены:
Юрий Жуков, генеральный директор ФК «Смена» Комсомольск-на-Амуре
Сергей Лалакин, президент наблюдательного совета ФК «Витязь» Подольск
Вячеслав Сарычев, начальник команды ФК «Коломна»
Александр Сахтариди, президент ФК «Машук-КМВ» Пятигорск
Николай Акелькин, генеральный директор Профессиональной футбольной Лиги
Знаком Профессиональной футбольной Лиги «За заслуги в развитии футбола» награждены:
Андрей Соколов, президент Профессиональной футбольной Лиги
Сергей Галицкий, президент ФК «Краснодар»
Борис Игнатьев, вице-президент ФК «Торпедо Москва»
Алексей Комаров, президент межрегионального объединения «Золотое кольцо»
Сергей Лалакин, президент наблюдательного совета ФК «Витязь» Подольск
Александр Мисник, заместитель исполнительного директора ФК «Динамо-Брянск»
Михаил Наволокин, директор ФК «Волга» Ульяновск
Виктор Падчин, заместитель директора по безопасности ФК «Рязань»
Юрий Поляков, генеральный директор ФК «Витязь» Подольск
Виктор Сигарев, президент ФК «Динамо-Барнаул»
Виктор Смагин, директор ФК «Зенит» Пенза
Фото: ПФЛ
Источник: Ежеденельник «Футбол»