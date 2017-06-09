Члены ПФЛ подвели итоги сезона и отпраздновали 25-летие лиги

8 июня в Москве состоялись Общее собрание Членов Профессиональной футбольной Лиги и торжественный вечер, посвященный 25-летию создания ПФЛ и итогам спортивного сезона 2016-2017 годов.

На праздничном мероприятии состоялось чествование победителей, призеров и лауреатов. «25 лет – серьезная дата. Ассоциация «Профессиональная футбольная Лига» – первая лига и в Российской Федерации, и на постсоветском пространстве. Сейчас ПФЛ объединяет клубы, как принято говорить, второго дивизиона, и внутри организации, корпоративно, мы определили главные задачи, цели лиги. Дать возможность молодым спортсменам, много лет занимающимся футболом у себя в регионе, продлить свою карьеру, попробовать себя на ином уровне, в профессиональных взрослых соревнованиях. Это наша философия. И хотелось бы, чтобы внимание к ПФЛ, ко второму дивизиону было выше, — отметил президент Профессиональной футбольной Лиги Андрей Соколов. — Сегодня мы празднуем 25-летие не второго дивизиона, а всего российского клубного футбола. Убежден, что решить задачи по поддержке и развитию самой массовой игры мы можем только все вместе: клубы, лиги, Российский футбольный союз, Министерство спорта России, региональные министерства в сфере физической культуры и спорта».

Призеры ФОНБЕТ – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2016-2017:

Группа «Запад»

1 «Динамо-Санкт-Петербург»

2 «Долгопрудный»

3 «Текстильщик» Иваново

Группа «Центр»

1 «Авангард» Курск

2 «Сатурн» Раменское

3 «Торпедо Москва»

Группа «Юг»

1 «Ротор-Волгоград»

2 «Афипс» Афипский

3 «Армавир»

Группа «Урал-Приволжье»

1 «Олимпиец» Нижний Новгород

2 «Зенит-Ижевск»

3 «Челябинск»

Группа «Восток»

1 «Чита»

2 «Динамо-Барнаул»

3 «Сахалин» Южно-Сахалинск

Лауреатами по итогам завершившегося сезона стали:

Лучшие игроки:

Группа «Запад» – Максим Рогов («Динамо-Санкт-Петербург»)

Группа «Центр» – Виктор Сергеев («Энергомаш» Белгород)

Группа «Юг» – Марат Сафин («Сочи»)

Группа «Урал-Приволжье» – Павел Шадрин («Зенит-Ижевск»)

Группа «Восток» – Сергей Нарылков («Чита»)

Лучшие бомбардиры:

Группа «Запад» – Максим Барсов («Солярис» Москва)

Группа «Центр» – Николай Прудников («Чертаново» Москва)

Группа «Юг» – Алексей Жданов («Ротор-Волгоград»)

Группа «Урал-Приволжье» – Игорь Горбунов («Олимпиец» Нижний Новгород)

Группа «Восток» – Сергей Нарылков («Чита»)

Лучшие тренеры:

Группа «Запад» – Александр Точилин («Динамо-Санкт-Петербург»)

Группа «Центр» – Виктор Навоченко («Энергомаш» Белгород)

Группа «Юг» – Лев Иванов («Ротор-Волгоград»)

Группа «Урал-Приволжье» – Игорь Меньщиков («Зенит-Ижевск»)

Группа «Восток» – Константин Дзуцев («Чита»)

Ряд руководителей, представителей футбольных клубов и сотрудников ПФЛ представлены к различным званиям Министерства спорта России. Список представленных к награждению утвержден Российским футбольным союзом.

Знаком Российского футбольного союза «За заслуги в развитии отечественного футбола» награждены:

Юрий Жуков, генеральный директор ФК «Смена» Комсомольск-на-Амуре

Сергей Лалакин, президент наблюдательного совета ФК «Витязь» Подольск

Вячеслав Сарычев, начальник команды ФК «Коломна»

Александр Сахтариди, президент ФК «Машук-КМВ» Пятигорск

Николай Акелькин, генеральный директор Профессиональной футбольной Лиги

Знаком Профессиональной футбольной Лиги «За заслуги в развитии футбола» награждены:

Андрей Соколов, президент Профессиональной футбольной Лиги

Сергей Галицкий, президент ФК «Краснодар»

Борис Игнатьев, вице-президент ФК «Торпедо Москва»

Алексей Комаров, президент межрегионального объединения «Золотое кольцо»

Сергей Лалакин, президент наблюдательного совета ФК «Витязь» Подольск

Александр Мисник, заместитель исполнительного директора ФК «Динамо-Брянск»

Михаил Наволокин, директор ФК «Волга» Ульяновск

Виктор Падчин, заместитель директора по безопасности ФК «Рязань»

Юрий Поляков, генеральный директор ФК «Витязь» Подольск

Виктор Сигарев, президент ФК «Динамо-Барнаул»

Виктор Смагин, директор ФК «Зенит» Пенза

Фото: ПФЛ

Источник: Ежеденельник «Футбол»