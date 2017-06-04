Число пострадавших в результате давки в Турине возросло до 1000 человек

Просмотр финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» (1:4) на одной из площадей Турина обернулся катастрофой. После третьего гола мадридцев в толпе, насчитывавшей около 20 тысяч человек, началась паника.

Более 1000 человек пострадали в результате давки в Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» (1:4).

Así se produjo la avalancha en una plaza de Turín durante la final de la #Champions https://t.co/lZRwt236B6 pic.twitter.com/nH47wpIM2o — Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) June 4, 2017

Ближе к концу матча, когда «Реал» забил третий гол, произошел взрыв петарды (по другим данным, упало заграждение), что и вызвало в толпе панику.

Как минимум у пяти пострадавших зафиксированы серьезные травмы, двое – в критическом состоянии, в том числе 4-летний ребенок.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia