Чичарито стал первым игроком, забившим за сборную Мексики 50 голов

Автор: Михаил Серебряков 0

Chicharito

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес удвоил преимущество команды в матче группового этапа чемпионата мира — 2018 с Южной Кореей. И стал лучшим бомбардиром национальной команды.

Чичарито стал первым игроком, забившим за сборную Мексики 50 мячей.

Кроме того, форвард «Вест Хэма» довел число своих голов на чемпионатах мира до 4 и повторил рекорд Луиса Эрнандеса по количеству голов на ЧМ среди мексиканцев.

После первого тура сборная Мексики (3 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице группы F, а команда Южная Кореи (0) — на последнем.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат».

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