Чичарито не собирается уходить из «Байера»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Чичарито

Агент форварда «Байера» опроверг слухи, что у Чичарито напряженные отношения с партнерами по команде. Ранее сообщалось, что «аптекари» выставили 28-летнего футболиста на трансфер.

«Все, что пишут в СМИ по поводу напряженных отношений Чичарито с партнерами по команде, – ложь. Неправда и то, что «Байер» намерен избавиться от игрока за 25 миллионов. Никто не выставлял Хавьера на трансфер, у него и в мыслях не было покинуть команду», – сказал агент Чичарито.

Хавьер Эрнандес забил 5 мячей и отдал один голевой пас в текущем сезоне Бундеслиги.

Фото: Global Look Press
Источник: La Aficion

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Никита Пронин

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