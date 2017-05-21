Чезаре Пранделли станет главным тренером «Аль-Насра»

Автор: Дмитрий Темников 0

Пранделли

Экс-главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли нашел новое место работы. Специалист подписал контракт с клубом из ОАЭ.

Местный «Аль-Наср» не собирается продлевать соглашение с Даном Петреску. Его сменит Пранделли, который прибудет в офис клуба на следующей неделе. Там и состоится подписание контракта. О сумме зарплаты Чезаре в новой команде не сообщается.

Пранделли возглавлял «скуадру аддззурру» с 2010 по 2014 годы. Под его руководством итальянцы завоевывали «серебро» Евро-2012 и «бронзу» Кубка конфедераций-2013.

Фото: Global Look Press
Источник: Khaleej Times

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