Чезаре Пранделли станет главным тренером «Аль-Насра»

Экс-главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли нашел новое место работы. Специалист подписал контракт с клубом из ОАЭ.

Местный «Аль-Наср» не собирается продлевать соглашение с Даном Петреску. Его сменит Пранделли, который прибудет в офис клуба на следующей неделе. Там и состоится подписание контракта. О сумме зарплаты Чезаре в новой команде не сообщается.

Пранделли возглавлял «скуадру аддззурру» с 2010 по 2014 годы. Под его руководством итальянцы завоевывали «серебро» Евро-2012 и «бронзу» Кубка конфедераций-2013.

Фото: Global Look Press

Источник: Khaleej Times