Четыре футболиста покинули «Краснодар»

«Краснодар» попрощался с защитником Виталием Калешиным и нападающим Вандерсоном, которые покидают клуб по истечении сроков контрактов. Также в статусе свободных агентов команду покидают полузащитники Владимир Быстров и Дмитрий Торбинский.

Владелец клуба Сергей Галицкий приехал на базу команды и лично поблагодарил футболистов за годы их выступления в составе черно-зеленых, отметил их вклад в достижения команды и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.

Вандерсон перешел в «Краснодар» из шведского клуба ГАИС в сентябре 2012 года, за неполные пять лет принял участие в 155-ти официальных матчах, забив в них 50 мячей.

В сезоне-2012/2013 Вандерсон стал лучшим бомбардиром Чемпионата России и является лучшим снайпером в истории клуба, вторым футболистом за все время существования клуба по системе «гол + пас» (68 очков) и по количеству сыгранных официальных поединков.

36-летний воспитанник кубанского футбола, представитель легендарной футбольной династии Виталий Калешин завершает спортивную карьеру. Он пришел в «Краснодар» летом 2013 года в статусе свободного агента, с тех пор провел в черно-зеленой форме клуба 119 официальных матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 11 результативных передач.

Владимир Быстров защищал цвета «Краснодар» с лета 2014-го года, сыграв за черно-зеленых 53 официальных матча, в которых забил 5 мячей и сделал 2 результативных передачи.

Дмитрий Торбинский пополнил ряды «горожан» годом позже, на его счету 45 официальных игр и 3 результативных передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Краснодара»

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