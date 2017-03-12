«Черноморец» обыграл «Ротор-Волгоград» в 18-м туре ПФЛ

Сегодня возобновился чемпионат России во втором дивизионе.«Черноморец» на своем поле принимал лидеров зоны «Юг» — «Ротор-Волгоград».
Южане сумели одержать минимальную победу над волгоградцами, за новороссийцев отличился нападающий Артур Григорян. «Ротор» потерпел первое поражение с 16 октября.
Несмотря на проигрыш, волжане продолжают лидировать в своей зоне. «Черноморец» же набрал 33 очка и остался на 4-м месте.
Прямая видеотрансляция этой игры велась на нашем сайте. Смотрите матчи ПФЛ на ftbl.ru.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Еженедельник «Футбол»