Чемпионат России 2017/2018 откроется московским дерби

На общем собрании РФПЛ раскрыли первые детали календаря на новый сезон. Уже в первом туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Динамо».

Стал известен предварительный календарь первого тура чемпионата России-2017/2018, который сегодня рассматривается на общем собрании РФПЛ.

Планируется, что будут утверждены первые 8 туров, а дальнейшее точное расписание будет известно по результатам отборочных турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Анжи» – ЦСКА

«Локомотив» – «Арсенал»

«СКА-Хабаровск» – «Зенит»

«Рубин» – «Краснодар»

«Тосно» – «Уфа»

«Спартак» – «Динамо»

«Урал» – «Ростов»

«Терек» – «Амкар»

Источник: «Спорт-Экспресс»

Фото: Сергей Дроняев

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1