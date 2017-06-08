Чемпионат России 2017/2018 откроется московским дерби

На общем собрании РФПЛ раскрыли первые детали календаря на новый сезон. Уже в первом туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Динамо».
Стал известен предварительный календарь первого тура чемпионата России-2017/2018, который сегодня рассматривается на общем собрании РФПЛ.
Планируется, что будут утверждены первые 8 туров, а дальнейшее точное расписание будет известно по результатам отборочных турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.
«Анжи» – ЦСКА
«Локомотив» – «Арсенал»
«СКА-Хабаровск» – «Зенит»
«Рубин» – «Краснодар»
«Тосно» – «Уфа»
«Спартак» – «Динамо»
«Урал» – «Ростов»
«Терек» – «Амкар»
Источник: «Спорт-Экспресс»
Фото: Сергей Дроняев