«Челси» собирается приобрести Хакана Чалханоглу

Лондонский «Челси» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Байера» Хакана Чалханоглу. «Синие» предложат турецкому хавбеку трехлетний контракт.

Сообщается, что руководство «Челси» готово выложить за турецкого футболиста 38 миллионов евро.

Напомним, что в настоящее время 24-летний игрок отбывает дисквалификацию до конца текущего сезона по решению ФИФА. Причиной этому стало нарушение трансферных правил во время несостоявшегося перехода игрока из «Карлсруэ» в «Трабзонспор».

Фото: Global Look Press

Источник: Şampiy10