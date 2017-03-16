«Челси» собирается приобрести Хакана Чалханоглу

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Чалханоглу

Лондонский «Челси» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Байера» Хакана Чалханоглу. «Синие» предложат турецкому хавбеку трехлетний контракт.

Сообщается, что руководство «Челси» готово выложить за турецкого футболиста 38 миллионов евро.

Напомним, что в настоящее время 24-летний игрок отбывает дисквалификацию до конца текущего сезона по решению ФИФА. Причиной этому стало нарушение трансферных правил во время несостоявшегося перехода игрока из «Карлсруэ» в «Трабзонспор».

Фото: Global Look Press
Источник: Şampiy10

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Никита Поляков

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