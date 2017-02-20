«Челси» собирается приобрести Бернарду Силву за 80 млн евро

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва в скором времени может продолжить карьеру в Англии. «Челси» собирается предложить «Монако» 80 миллионов евро за игрока.

«Есть ли у «Челси» интерес к Силве? Да, да. Не хочу вдаваться в подробности, но у всех наших ведущих игроков есть предложения от европейских топ-клубов. Сейчас не то время, чтобы говорить об этом. Давайте закончим сезон и только потом оценим наш проект на следующий год. Сейчас мы все сосредоточены на текущем сезоне», – заявил вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

«Челси» готов выплатить требуемые 80 миллионов евро за 22-летнего португальца. Вероятнее всего, трансфер состоится уже этим летом.

Фото: Global Look Press

Источник: 101greatgoals