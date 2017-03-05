«Челси» снова интересуется Калиду Кулибали

Лондонский «Челси» снова хочет приобрести Калиду Кулибали. Сообщается, что стоимость футболиста составит почти 60 миллионов фунтов.

«Челси» придется заплатить около 60 миллионов фунтов. Рыночная стоимость защитника «Наполи» составляет 23 миллиона евро . Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до 2021 года.

Напомним, что «Челси» уже пытался купить Калиду Кулибали, но получил отказ.

В текущем сезоне Кулибали провел в чемпионате Италии 19 матчей, в которых забил один гол. «Наполи» идет на 3 месте и отстает от «Ромы» на 2 очка, а от «Ювентуса» на 9.

«Челси» уверенно лидирует в АПЛ.

Аурелио Де Лаурентис: «Конте очень хотел заполучить Кулибали, но я отказал ему»

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Star