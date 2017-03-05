«Челси» снова интересуется Калиду Кулибали

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Кулибали

Лондонский «Челси» снова хочет приобрести Калиду Кулибали. Сообщается, что стоимость футболиста составит почти 60 миллионов фунтов.

«Челси» придется заплатить около 60 миллионов фунтов. Рыночная стоимость защитника «Наполи» составляет 23 миллиона евро . Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до 2021 года.

Напомним, что «Челси» уже пытался купить Калиду Кулибали, но получил отказ.

В текущем сезоне Кулибали провел в чемпионате Италии 19 матчей, в которых забил один гол. «Наполи» идет на 3 месте и отстает от «Ромы» на 2 очка, а от «Ювентуса» на 9.

«Челси» уверенно лидирует в АПЛ.

Аурелио Де Лаурентис: «Конте очень хотел заполучить Кулибали, но я отказал ему»

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Star

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Никита Пронин

Читайте по теме

«Манчестер Юнайтед» подпишет спонсорский контракт на 600 миллионов фунтов

Лабиринт Моуринью. Что будет с «Челси» дальше

«Интер» предлагает поменять Ивана Перишича в «Арсенал» на Алексиса Санчеса

Добавить комментарий

Войти с помощью: 