«Челси» разрешил Браниславу Ивановичу вести переговоры с «Зенитом»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Иванович

Руководство «Челси» готово пойти на прекращение сотрудничества с защитником Браниславом Ивановичем. Как сообщается, клуб разрешил 32-летнему сербу начать переговоры с «Зенитом».

Сделка по трансферу игрока может быть оформлена в течение ближайших дней. При этом «Зенит» получит футболиста бесплатно. Ранее сообщалось, что Иванович в питерском клубе станет зарабатывать 5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне серб провел в чемпионате Англии 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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