«Челси» предложил за Александра Головина 23 миллиона евро

«Челси» вступил в борьбу за полузащитника сборной России Александра Головина и предложил за него ЦСКА 23 миллиона евро. Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет получить за Головина 30 млн евро.

Шаг к приобретению футболиста сделал лондонский «Челси», владельцем которого является российский бизнесмен Роман Абрамович. Синие уже сделали ЦСКА предложение о покупке Головина в размере € 23 млн. «Армейцы» в настоящий момент находятся в раздумьях и еще не приняли окончательного решения.

Претендентами на Головина также называются «Ювентус» и «Барселона». «Юве» намерен продать вингера Марко Пьяцу, на которого в числе прочих претендуют «Фиорентина» и «Валенсия», а полученную сумму использовать в сделке по Головину.

«Ювентус» ранее выразил готовность заплатить за Головина 19 миллионов евро, а также отдать ЦСКА 10 процентов от продажи в будущем. Это меньше, чем предлагает красно-синим «Челси».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ITASportPress