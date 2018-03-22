«Челси» предложил «Интеру» более € 60 млн за Мауро Икарди

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Мауро Икарди

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди заинтересовал «Челси». Игрок может перейти в английский клуб уже этим летом.

Лондонский клуб уже сделал первый шаг в переговорах, предложив за футболиста £ 55 млн (€ 63 млн). «Интер» не намерен расставаться с Икарди, однако в его действующем соглашении прописана опция выкупа за £ 88 млн (€ 100 млн). Интерес к аргентинцу также проявляет мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне нападающий провел 24 матча, в которых забил 22 гола и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Express

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